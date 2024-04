Plus Baar-Wanderath

Baugrundstücke für junge Familien: Erweiterung der Wohnbebauung „Auf der Heide“ in Baar-Wanderath

i Der Spatenstich im Neubaugebiet „Auf der Heide“ in Baar-Wanderath. Foto: Josef Karst

Die Ortsgemeinde Baar hat Bedarf an weiteren Bauflächen für junge Familien, die in der Ortsgemeinde verbleiben möchten. In den beiden vergangenen Jahren nutzte die Gemeinde die Gelegenheit, das geänderte Bundesbaugesetz durch Schaffung eines weiteren Neubaugebietes in Baar-Wanderath umzusetzen, teilt die VG-Verwaltung Vordereifel mit.