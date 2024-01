Plus Kreis MYK Bauernprotest wirkt sich auf Unterricht aus: Viele leere Schulbänke im Kreis Mayen-Koblenz Auch auf den Schulbetrieb im Kreis Mayen-Koblenz hatten die Demonstrationen der Bauern Einfluss und sorgten für einen ungewöhnlichen Schulstart. Im Vorfeld teilte das rheinland-pfälzische Bildungsministerium mit, dass die Schulen eine großzügige Entschuldigungspraxis anwenden dürfen und diesen Tag nicht als Fehltag werten werden. Von Eva Hornauer

An der Integrierten Gesamtschule Maifeld (IGS) in Polch fehlten rund 200 Schüler, das ist rund ein Viertel der gesamten Schülerschaft. „Ich kann verstehen, dass einige Eltern ihre Kinder heute zu Hause gelassen haben. Wenn es so unsicher ist, wie sich der Schulweg gestaltet, ist das auch legitim“, sagte Malte Möbius, ...