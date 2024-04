Plus Mendig

Bandcontest zu „Rock am Ring“: XO Armor aus der Eifel hoffen auf den großen Auftritt

Von Jenny Merkt

i Die Finalisten XO Amor aus der Eifel haben die Chance, bei Rock am Ring zu spielen: Frontmann Christian Hendges (vorne) mit seinen Musikerkollegen Luca Schwartz (links), David Paucken und Janis Adler. Foto: Sven Int-Veen

Die Teilnahme am Finale des Warsteiner Bandcontest in Düsseldorf, der heute um 17.30 Uhr im Weltkunstzimmer stattfinden wird, bietet der Band XO Armor aus der Eifel die Chance, sich für einen exklusiven Auftritt bei Rock am Ring und Rock im Park zu qualifizieren.