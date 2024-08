Plus Andernach

B 9 in Andernach wird saniert: Mit langen Staus ist zu rechnen

i Infolge der Sanierung der B 9 in Richtung Bonn werden drei Andernacher Anschlusstellen erstmal nicht passierbar sein. Foto: Sascha Ditscher

Bis Ende August dauern die Sanierungsarbeiten am Andernacher Rennweg zwischen der B 9 und dem Kreisverkehr nahe der SHG noch an. Eine Verschnaufpause für geplagte Pendler im Raum Andernach wird es danach aber nicht geben: Im Anschluss geht es nahtlos weiter mit den Straßenertüchtigungsmaßnahmen in der Region.