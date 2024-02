Plus Mayen/Koblenz/Bad Neuenahr-Ahrweiler Azubispots auch im Kreis Mayen-Koblenz: Die Messen gehen weiter Aus der Corona-Not geboren, hätten sich die gemeinsamen Freiluftmessen „Azubispots“ der Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz, der Handwerkskammer (HwK) Koblenz und der Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen in den vergangenen Jahren zum Erfolgsmodell gewandelt, das sowohl von Unternehmen als auch von Jugendlichen und ihren Eltern gern genutzt werde, heißt es in einer Pressemitteilung der Arbeitsagentur.

Nun geben die Organisatoren die Termine für die Azubispots 2024 bekannt: Am Mittwoch, 15. Mai, geht es auf dem Mayener Marktplatz los. Am Freitag, 14. Juni, können sich Arbeitgeber vor dem Koblenzer Schloss präsentieren, und am Freitag, 28. Juni, findet der Messereigen im Kurpark von Bad Neuenahr seinen Abschluss. Die Organisatoren ...