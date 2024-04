Plus Mendig Autorenpaar aus Mendig: „Neunzehn Jahre“ und die langen Schatten der Vergangenheit Von Birgit Pielen i Claudia Schwindt und Lars Neger veröffentlichen unter dem Pseudonym Claire Larsen. Foto: Birgit Pielen Es sind die ganz großen Themen des Lebens: Liebe und Leiden, Schicksalsschläge und Schweigen, Grenzüberschreitungen und Glückssuche. Claudia Schwindt und Lars Neger ist mit „Neunzehn Jahre“ ein bemerkenswerter Debütroman gelungen. Lesezeit: 5 Minuten

Claudia Schwindt und Lars Neger veröffentlichen unter dem Pseudonym Claire Larsen. Wir haben mit dem Autorenpaar darüber gesprochen, warum die Schatten der Vergangenheit gegenwärtig sein können, wie das gemeinsame Schreiben gelingt – und warum die in Mendig entstandene Geschichte in Maine, einem amerikanischen Bundesstaat, spielt. Was bedeutet Ihnen das Schreiben? Neger: Es ...