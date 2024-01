Autofahrerin auf K 42 verletzt: Von Fernlicht geblendet gegen Baum gefahren

Die 47-Jährige war am vergangenen Dienstag, 23. Januar, gegen 6.15 Uhr aus Mörz kommend in Richtung Münstermaifeld unterwegs. Nach eigenen Angaben kam ihr ein Fahrzeug entgegen, welches sie mit Fernlicht stark blendete und sich zum Teil auch auf ihrer Fahrbahn befand. Sie musste nach rechts ausweichen und kollidierte infolgedessen mit einem Baum, teilt die Polizei mit. Das entgegenkommende Auto entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Die Frau wurde bei dem Unfall verletzt und durch das DRK in ein Krankenhaus gebracht.

Wer Hinweise zu dem Unfallgeschehen und insbesondere Hinweise zu dem flüchtigen Auto machen kann, meldet sich bei der Polizei Mayen unter Tel. 02651/8010.