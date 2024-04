Die Polizei sucht Zeugen, nachdem in der Bachstraße ein Unbekannter an einem Opel Schäden verursachte.

An einem Opel Astra wurden in der Bachstraße in Mayen durch einen unbekannten Täter alle vier Reifen zerstochen. Die Tat muss sich im Zeitraum von Freitag, 1. April, 19 Uhr, bis Sonntag, 3. April, 10 Uhr ereignet haben, teilt die Polizei jetzt mit. Hinweise zum Tathergang oder möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizei Mayen jederzeit unter Telefon 02651/8010 entgegen. r