Auto verletzt acht Jahre altes Mädchen in Münstermaifeld: Polizei sucht nun den Fahrer

Am Donnerstag, 29. Februar, kam es gegen 7.45 Uhr in der Josefstraße in Münstermaifeld zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Nach Polizeiangaben hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem mutmaßlich grauen oder silbernen Auto die Josefstraße in Richtung Frankenstraße in der Ortslage Münstermaifeld.

In der Josefstraße war ein achte Jahre altes Mädchen auf dem Gehweg unterwegs. Dieses befand sich in Fahrtrichtung des Autos auf der rechten Straßenseite. Es kam zur Kollision mit dem Mädchen, wobei der rechte Außenspiegel dieses touchierte.

Kurz angehalten

Das Auto hielt in der Folge noch kurz an, entfernte sich jedoch im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Wie sich erst im Laufe des Vormittags rausstellte, wurde das Mädchen während des Unfalls leicht am rechten Arm verletzt. Zeugen, welche insbesondere Angaben zu dem Unfallverursacher machen könne, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mayen in Verbindung zu setzen.