Plus Mayen Auszeichnung des Landkreises MYK für regionales Engagement: Wappenteller für Werner Blasweiler Mit dem Wappenteller des Landkreises Mayen-Koblenz hat Werner Blasweiler aus Mayen kürzlich eine besondere Auszeichnung erhalten. Denn geehrt werden damit alljährlich Persönlichkeiten, die sich um die Region verdient gemacht haben.

Werner Blasweiler bekleidet in seiner Heimatstadt zahlreiche Ämter in verschiedenen Bereichen. Er ist aus diesen Positionen nicht mehr wegzudenken. Unter anderem gehört er zum Team der Ehrenamtler, die in Mayen das Stück vom „Zuckertoni“ entwickelt und auf die Bühne gebracht haben. Zudem führt er regelmäßig die beliebten Dialektstadtführungen in Mayen ...