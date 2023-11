Günstiger Wohnraum ist in Andernach rar. Die Überlegungen, mit dem Bau städtischer Wohnungen gegenzusteuern, verliefen in den vergangenen Jahren allerdings ins Leere. Jetzt hat die SPD im Planungsausschuss beantragt zu prüfen, inwieweit sich mithilfe des sogenannten seriellen Bauens zeitnah Abhilfe schaffen lässt. Doch ganz so schnell lässt sich das nicht umsetzen, zeigte die Beratung des Themas.