Arbeiten an der Nettebrücke starten: Verkehr auf der B9 bei Andernach einspurig

Am Überführungsbauwerk der B9 über die Nette bei Andernach werden ab Montag, 18. März, bis voraussichtlich Freitag, 5. April, in beiden Richtungen Instandsetzungsarbeiten durchgeführt. Währenddessen ist der Verkehr je auf eine Spur reduziert.

Zudem wird auch an der Fahrbahn in der Überleitung der B256 auf die B9 in Fahrtrichtung Koblenz gearbeitet, teilt der LandesBetrieb Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz mit. Die Fahrbahnbefestigungen im Bereich des Brückenbauwerks sowie des Auffahrtsastes weisen erhebliche Schäden auf. Die Arbeiten am Brückenbauwerk werden nacheinander in den jeweiligen Fahrtrichtungen ausgeführt. Für die Dauer der Baumaßnahme wird der Verkehr auf der B9 jeweils einspurig auf die Gegenfahrspur geleitet.

Für die Instandsetzung des Auffahrtsastes wird eine Sperrung der Auf- und Abfahrt von der B256 auf die B9 in Fahrtrichtung Koblenz sowie von der B9 auf die B256 in Fahrtrichtung Plaidt erforderlich. Eine Umleitung wird eingerichtet. Die Gesamtkosten der Maßnahmen, die vom Bund getragen werden, betragen rund 200.000 Euro. Der LBM bittet um Verständnis für die Beeinträchtigungen während der Bauzeit.