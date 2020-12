Mayen

Einige Anwohner der Mayener Burggärten sind sauer. Sie klagen über jugendliche Ruhestörer, die sich spätabends und nachts in der Anlage aufhalten – was nicht gestattet ist. Mit ihrem Anliegen haben sich die Anwohner auch schon an die Polizei und das Ordnungsamt gewandt. Von den Behörden fühlen sie sich jedoch ein Stückweit im Stich gelassen.