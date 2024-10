Plus Thür

Anita Massion ist mit Herzblut dabei: Neue Vorsitzende der Laufgemeinschaft Laacher See

Von Elvira Bell

i Anita Massion ist die neue Vorsitzende der Laufgemeinschaft Laacher See. Foto: Elvira Bell

Anita Massion ist die neue Vorsitzende der Laufgemeinschaft Laacher See. Ihr Vorgänger Klaus Jahnz hatte in seiner 19 Jahre andauernden Amtszeit Marken gesetzt. Nach einer schwiergien Nachfolgersuche gibt er nun das Staffelholz an Massion weiter.