Für die meisten Menschen ist es inzwischen pure Routine, vor dem Betreten eines Supermarkts oder jedes anderen Geschäfts einen (medizinischen) Mundschutz aufzusetzen. Nicht so für Gert Hoffmann. Der Plaidter leidet an einer schweren Vorerkrankung des Herzens und ist deswegen per Attest seines Arztes von der Pflicht, einen Mundschutz zu tragen, befreit. Doch nicht jeder hat für seine Situation Verständnis.