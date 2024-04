Andreas Lehmann möchte Ortsvorsteher in Andernach-Eich werden: „Ehrenamt liegt mir im Blut“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Anzeige

Zu meiner Person

Mein Name ist Andreas Lehmann. Ich bin 58 Jahre alt, habe drei Kinder und bin Teamleiter Vertrieb in einem überregionalen Sanitätshaus. In der jetzigen Legislaturperiode begleite ich das Amt des Ortsvorstehers und vertrete die Eicher Interessen im Andernacher Stadtrat. Außer dass ich Mitglied in vielen Vereinen bin, bin ich seit Jahren Vorsitzender des SV Eintracht Eich und im Vorstand der neu gegründeten Kirmesgesellschaft Eich. Ehrenamt liegt mir Blut.

Mein politischer Werdegang

Mehr als 20 Jahre Mitglied der CDU, seit 2012 Vorsitzender des Ortsverbands Eich und stellvertretender Vorsitzender der Andernacher CDU. Im Ortsbeirat seit 2009, Ortsvorsteher in Eich und Stadtratsmitglied seit 2014.

Das sind meine Ziele als Ortsvorsteher

In meinem Fokus liegen die Erhaltung der historischen Bausubstanz und eine maßvolle Ausweisung eines Neubaugebiets. Weiter sind es Maßnahmen wie der Einsatz von regenerativen Energien in Privathaushalten oder auf städtischen Gebäuden und Flächen. Ich setze dabei im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben bei Privaten auf Freiwilligkeit. Für eine größere Akzeptanz ist seitens der Verwaltung eine begleitende Beratung und Unterstützung der Vorhaben notwendig. Auch gute und verlässliche Betreuungsangebote in Schule und Kindergarten sowie eine moderne Ausstattung beider Einrichtungen sind notwendig, um bestmögliche Voraussetzungen für die Entwicklung und Bildung der Kinder zu gewährleisten. Ebenso die Wiederbelebung des Jugendraums und einer damit verbundenen regelmäßigen Betreuung durch die Stadt.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsvorsteher verändern?

Eigentlich nicht viel. Die Bürgerinnen und Bürger von Eich wissen, dass ich mich um ihre Anliegen und Probleme kümmere. Mir ist kein Weg zu weit, kein Thema fremd und keine Anfrage zu unangenehm. Da ich kommunal- und vereinstechnisch gut vernetzt bin, finde ich immer eine Lösung. Ich werde dafür sorgen, dass meine angestrebten Ziele und die Ideen der Kollegen und Kolleginnen im zukünftigen Ortsbeirat umgesetzt werden.

Das sind meine Ecken und Kanten

Ich poltere häufig zu schnell los, etwas Geduld.

Das ist mein politisches Motto

Mit Heimat im Herzen die Zukunft gestalten

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.