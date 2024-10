Plus Andernach

Andernacher Stadtorchester begeistert: Konzert mit Blick auf die Schweiz und nach Japan

Von Elvira Bell

i Unter der Leitung des Gastdirigenten Oberstleutnant Aldo Werlen lieferte das Stadtorchester Andernach ein grandioses Konzert ab. Foto: Elvira Bell

Ein spannendes musikalisches Erlebnis mit dem Stadtorchester Andernach ist den Konzertbesuchern am Tag der Deutschen Einheit in der voll besetzten Mittelrheinhalle geboten worden. Gekrönt wurde das Festkonzert mit einer exzellent dargebotenen, nahezu neunminütigen Uraufführung des schweizerischen Komponisten Mario Bürki mit dem Titel „The Story of Therese Schumacher“.