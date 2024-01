Groß war die Enttäuschung unter den Andernacher Wagenbauern vor einem Jahr: Mitten in der Session wurde bekannt, dass für die Abnahme der Prunkwagen, die am Rosenmontag durch die Stadt rollen, ab sofort schärfere Auflagen gelten. Auf die Schnelle konnten diese nicht umgesetzt werden, weswegen viele der bereits aufwendig fertiggestellten Wagen in der Halle bleiben mussten – auch der Prinzenwagen.