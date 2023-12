Plus Andernach Andernacher Freundschaftskreis in Sorge: 18 Menschen aus Dimona sterben durch Terror der Hamas Bei der Jahreshauptversammlung des Freundschaftskreises Dimona-Andernach stand die Sorge um die Partnerstadt und die Kriegssituation in Nahost im Mittelpunkt. Die Folgen des brutalen Terroranschlags der Hamas vom 7. Oktober haben auch in der Andernacher Partnerstadt Dimona Spuren hinterlassen.

Raketenangriffe hat man in Dimona laut der Pressemitteilung des Freundschaftskreises bisher keine erlebt. Aber schon in den ersten Tagen gab es in der Stadt, in der rund 35.000 Menschen leben, 18 Tote zu beklagen. Drei junge Israelis aus Dimona starben bei dem Massaker auf das Festival in der Nähe des ...