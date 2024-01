Die Enttäuschung der Befürworter des neuen Stadtmuseums Culinacum darüber, dass es im vergangenen Oktober keine Mehrheit für eine Weiterverfolgung des Millionenprojekts gab, war und ist groß. In den Sitzungen der Andernacher Gremien kochte das Thema in den vergangenen Monaten immer wieder hoch. Am Donnerstag wird der Stadtrat auf Antrag der CDU ein weiteres Mal über das Culinacum beraten.