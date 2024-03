Andernach

„Andernach rockt“: Live-Konzert und Zaubershow am Muttertag

i Als Höhepunkt wird die Hamburger Ärzte-Tribute-Band „Die Toten Ärzte“ erwartet. Foto: Jörg Petersen

Das Benefiz-Festival „Andernach rockt“ im Schlossgarten geht am Sonntag, 12. Mai, in die dritte Runde. Moderator und DJ Alex Palm wird durch das Programm führen. Geboten werden an diesem Tag sechs Bands, nachmittags ist ein Kinderprogramm mit Clown Filou, Zauberer Zinnobro und Maskottchen Schneemann Olaf geplant, teilen die Organisatoren mit. Der Kartenvorverkauf läuft bereits.