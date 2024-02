Andernach begeht Feierstunde zur „Wiege der Bundeswehr“ – Vortrag zum 20. Juli 1944

„Es begann in Andernach“ – so lautet ein bekanntes Schlagwort zur Geburtsstunde der Bundeswehr, deren Truppen Bundeskanzler Konrad Adenauer am 20. Januar 1956 auf dem Gelände der Andernacher Kaserne offiziell in Dienst gestellt hatte. Dieses für die Geschichte der Bundesrepublik weichenstellenden Tages gedenkt man mit einer Feierstunde, die in diesem Jahr von der Stadt Andernach organisiert wurde, teilt das Stadtmuseum in einer Pressemeldung mit.