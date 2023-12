Plus Bendorf-Sayn An Silvester: Barocke Klänge in der Sayner Abteikirche Sein traditionellen Silvesterkonzert gibt das Ensemble Musici di Sayn am Sonntag in der Abteikirche Bendorf-Sayn. Die Kirche erstrahlt laut Ankündigung im weihnachtlichen Glanz – und die Barockmusik des Programms enthält einige Höhepunkte.

Sein traditionellen Silvesterkonzert gibt das Ensemble Musici di Sayn am Sonntag, 31. Dezember, ab 18 Uhr in der Abteikirche Bendorf-Sayn. Die Kirche erstrahlt laut Ankündigung im weihnachtlichen Glanz, und die Barockmusik des Programms enthält einige Höhepunkte. Seelenvoller Flötenpart Ayumu Ideue ist Solist des Violinkonzertes in E-Dur von Johann Sebastian Bach, dessen berühmtes ...