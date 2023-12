Plus Mayen Am Krankenhaus Mayen: Unfallflucht, Polizei sucht Zeugen Eine unschöne Überraschung erlebte eine Autofahrerin am Freitag in Mayen, als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam.

Zu einem Unfall mit anschließender Unfallflucht kam es am Freitag nahe des Mayener Krankenhauses. Die Geschädigte parkte ihren silbernen Pkw der Marke Mazda (Modell 6) im Zeitraum von etwa 7.30 bis 14 Uhr in der Straße "Hinter Burg" in Mayen. Hierbei parkte sie laut Polizei ordnungsgemäß zwischen dem Besucherparkplatz und ...