Mayen

Am frühen Morgen: Sprengung eines Geldautomaten in Mayen

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte einen Geldautomaten der Sparkasse in Mayen gesprengt. Es ist bereits die dritte Sprengung in der betroffenen Bankfiliale.