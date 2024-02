Alter Sportplatz in Kell: Wiederherstellung wäre wohl zu teuer

Wer an Fußball denkt, hat sicher nicht den Sportplatz am Waldrand in Kell im Kopf. Um Fußballmannschaften aber auch während der anstehenden Instandsetzungsarbeiten auf dem Fußballplatz in Eich ein Training zu ermöglichen, zieht das Sportamt der Stadtverwaltung alle alternativ zur Verfügung stehenden Plätze in Betracht. Jetzt hat sich der SPD-Stadtverband ein Bild vom Zustand des Sportplatzes in Kell gemacht.