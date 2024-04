Akrobatik auf internationalem Niveau: 3. Ettringer Varieté begeistert das Publikum

An zwei aufeinanderfolgenden Abenden verwandelten Livemusik, akrobatische Top-Acts auf internationalem Niveau und eine humorvolle Moderation zum dritten Mal in Folge die Hochsimmer Halle zugunsten des Wiederaufbaus an der Ahr in ein zauberhaft anmutendes Varietétheater.

Ehe sich der Vorhang öffnete, sprachen Ortsbürgermeister Werner Spitzley und Schirmherr Landrat Alexander Saftig Grußworte. „Der bisher erzielte Erlös der Veranstaltungen der beiden vergangenen Jahre in Höhe von 41.500 Euro wurde direkt an die Anstalten öffentlichen Rechts der Orte Mayschoß, Dernau und Rech gespendet und direkt vor Ort verwendet“, betonte Ettringens Ortschef.

Die drei Orte hatten nach der verheerenden Flutkatastrophe vom 14. Juli 2021 mit der Gründung einer Wiederaufbau- und Zukunftsgesellschaft Mittelahr den Grundstein gelegt, den Wiederaufbau und die Entwicklung ihrer Gemeinden aktiv und koordiniert zu gestalten. „Auch knapp drei Jahre nach der Flut sieht es mancherorts leider immer noch nicht wieder so aus, wie man es von dem schönen Ahrtal gewohnt war“, betonte Spitzley.

Janine Mitrell war die Stimme des Abends. Foto: Elvira Bell

Der Bürgermeister zollte nicht nur Lob, sondern übte auch Kritik. Er persönlich frage sich, wie es sein könne, dass „Spendengelder nicht ausgezahlt werden, dass Infrastruktur nur rudimentär wieder aufgebaut wurde, dass knapp drei Jahre nach der Katastrophe die materiellen Ausmaße noch immer so deutlich sind. Einen herzlichen Dank richtete Spitzley an alle, die die Veranstaltung unterstützen. An seine fünfjährige Amtszeit als leitender staatlicher Beamter im Kreis Ahrweiler erinnerte Alexander Saftig in seiner kurzen Rede. Er hoffe, dass dieses, was im Ahrtal passiert ist, lange Zeit nicht mehr passiert. „Damit wir gemeinsam unsere Heimat genießen können.“

Das ungleiche Paar „Die Farellos“ begeisterten mit ihren urkomischen, aber dennoch in jeder Hinsicht hochkarätigen und waghalsigen Darbietungen Foto: Elvira Bell

Die Benefizveranstaltung war reich an herausragenden Meistern ihres Fachs. Regisseur Jens Schmitt verstand es aufs Trefflichste, ein aufeinander abgestimmtes und in jeder Hinsicht hochkarätiges Programm auf die Bühne zu bringen. Musikalisch eröffnet wurde das Varieté von der Stimme des Abends: Janine Mitrell stimmte mit dem Lied „Was ich getan habe“ nachdenkliche Töne an. In dem Song geht es um Kriege, Hungersnot, Missstände und Naturkatastrophen, die wir zum Teil auch selbst verschuldet haben.

Für den sprichwörtlichen roten Faden und eine mitreißende Atmosphäre sorgte Daniel Reinsberg, sympathischer Leading Artist des Abends, mit seiner energiegeladenen Performance. Der gebürtige Äthiopier sorgte mit seinen Kunststücken, seinem rockenden Pinguin sowie mit einer Zeichnung, die bei ihm das Sprechen und das Augenverdrehen lernte, für Furore und für viele Lachsalven. Als Bauchredner sprach er nicht nur drei Stimmen gleichzeitig, sondern ließ darüber hinaus auch Nina und Lukas, zwei Zuschauer, gesanglich im Rampenlicht zu umjubelten Stars werden.

Die beiden preisgekrönten Weltrekordhalter Benno und Max ließen ihre Diabolos und Bouncing-Bälle durch die Luft fliegen. Foto: Elvira Bell

Für actiongeladene Momente sorgten die preisgekrönten Jonglage-Weltrekordhalter und Diabolo-Weltmeister Benno und Max. Die beiden ließen ihre Diabolos und Bouncing-Bälle unfassbar schnell durch die Luft wirbelten.

In schwindelerregender Höhe präsentierte Luzie Lou, sie gilt als der junge wilde Stern am Artistenhimmel in Berlin, in und am Ring mit Ruhe und Eleganz graziöse sinnliche Luftartistikdarbietungen. Diese ließen bei so manch einem im Saal den Atem stocken. Darüber hinaus bot die Künstlerin eine stillvolle, ästhetische und elegante Pole Dance Show, eine Mischung aus anmutigem Tanz und kraftvoller ästhetischer Akrobatik.

Luzie Lou sorgte an der vertikalen Stange für Furor. Sie gilt als der junge wilde Stern am Artistenhimmel in Berlin. Foto: Elvira Bell

Auf höchstem, artistischem Niveau begeisterte auch das preisgekrönte Duo „Die Farellos“. Hierbei handelt es sich um ein ungleiches Paar: um den mit seinem Einrad über die Bühne radelnden oder auf dem Trampolin springenden Ralf Lindner alias Toni Farello und seine Partnerin, die ulkige Frau Schmidt. Die quirlig-drollige, äußerst sympathische Lady hatte bereits vor Beginn der Benefizveranstaltung als putzender Wirbelwind mit für Furore gesorgt.

„Man muss sich wirklich die Frage stellen, drei Wochen Karibik oder einen Abend hier in Ettringen?“, resümiert Alfred Sebastiane, Ortsbürgermeister des Weindorfs Dernau, im Anschluss an das Benefiz-Varieté. „Was hier geboten wird, das kann man kaum in Worte fassen. Ich verneige mich vor Euch. Tolles Kompliment, auch an Euch Künstler. Was Ihr hier leistet in diesem kleinen Eifeldorf Ettringen.“ Der Dank, den er auch im Namen seiner Bürgermeisterkollegen für die drei Gemeinden wiedergeben könne, sei beträchtlich.