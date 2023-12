AfD stellt sich quer: Kreistag MYK verurteilt den Hamas-Terror

Ein deutliches Signal gegen den antisemitischen Terror der Hamas in Israel hat der Kreistag Mayen-Koblenz am Montag ausgesendet. Gegen die vier Stimmen der AfD-Fraktion verabschiedete er weitgehend einmütig eine Resolution. In der Resolution verurteilt der Landkreis „zutiefst die Angriffe der palästinensischen Terrororganisation Hamas gegen den Staat Israel sowie jede Art von Hass, Hetze und Gewalt, die sich gegen jüdische Einrichtungen und Jüdinnen und Juden richtet.“ Landrat Alexander Saftig trug den Resolutionstext vor.