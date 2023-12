Absichtserklärung unterzeichnet: Verwaltungshochschule Mayen kooperiert mit Universität in Ruanda

Die Universität Ines Ruhengeri (Institut d'Enseignement Supérieur de Ruhengeri) in Ruanda und die Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz (HöV) in Mayen wollen zukünftig zusammenarbeiten. Der Vizekanzler von Ines-Ruhengeri, Pater Dr. Jean Bosco Baribeshya und der Direktor der HöV, Klaus Weisbrod, unterzeichneten in Ruhengeri eine Absichtserklärung.