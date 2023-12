Ochtendung

A48 voll gesperrt: Unfall bei Ochtendung

Gegen 13.40 Uhr kam es am Freitag auf der Autobahn 48 auf Höhe der Anschlussstelle Ochtendung in Fahrtrichtung Trier zu einem Unfall zwischen zwei Autos. Die Aufräumarbeiten unter Vollsperrung dauern an.