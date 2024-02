Plus Andernach 50 Jahre im Dienst: RMF Andernach verabschiedet Pflegedirektorin Rita Lorse Rita Lorse war mehr als 50 Jahre lang ein wichtiger Teil der Rhein-Mosel-Fachklinik (RMF) Andernach. Nun ist sie in den Ruhestand verabschiedet worden.

Die RMF Andernach verabschiedete kürzlich Pflegedirektorin Rita Lorse in den Ruhestand. Zahlreiche Mitarbeiter, Wegbegleiter und Freunde feierten mit ihr den Abschied nach einem beeindruckenden Berufsleben: Sie war mehr als 50 Jahre lang ein wichtiger Teil der RMF, heißt es in einer Pressemitteilung der Klinik. Sie erlebte in den vielen Jahren ...