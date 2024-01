120 Jahre Geysir in Andernach: Gesellschaft sucht Zeitzeugen

Seit 15 Jahren sprudelt der Geysir wieder. Foto: Klaus-Peter Kappest

„Ob Sie in den vergangenen Jahrzehnten Besucher des Geysirs waren oder Anwohner sind, der den Wandel des Geysirs und seiner Umgebung miterlebt hat: Wir sind auf der Suche nach Ihren Geschichten, Fotos und Erinnerungsstücken. Jede Geschichte ist ein einzigartiges Puzzlestück der Geschichte des Geysirs Andernach“, heißt es in einer Pressemitteilung der Geysir gGmbH.

Erlebnisse und Erinnerungen teilen

Geplant ist eine Veranstaltung im Geysirmuseum, bei der Zeitzeugen ihre Erlebnisse teilen. Es wird eine Gelegenheit sein, alte Erinnerungen aufleben zu lassen und sich mit anderen auszutauschen. Zusätzlich soll ein Film erstellt werden.

Beiträge, Fotos und Erinnerungsstücke können per E-Mail an eichelhardt@andernach.de oder per Post an die Geysir gGmbH, Konrad-Adenauer-Allee 40, 56626 Andernach, geschickt werden.