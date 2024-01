Nach 34 Jahren verabschiedete sich Werner Steffens im vergangenen Jahr in den Ruhestand. Als langjähriger Geschäftsführer des Caritasverbandes Rhein-Mosel-Ahr leitete er unter anderem die Gründung des Caritas-Mehrgenerationenhauses in St. Matthias in der St.-Veit-Straße in Mayen. „Zu seinem Abschied hatte sich Werner Steffens Spenden zugunsten des Safe-Angebotes der Fachstelle ,Frühe Hilfen' des Caritasverband Rhein-Mosel-Ahr gewünscht“, berichtet Rolf Keuser.