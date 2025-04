Madrid (dpa) – Fußballnationalspieler Antonio Rüdiger hat nach seinem entscheidenden Treffer für Real Madrid auf dem Weg ins spanische Pokalfinale keinen Zweifel an seinem Selbstbewusstsein aufkommen lassen. «Sociedad hat sehr gut gespielt, es ist immer schwierig gegen die. Aber wir sind Real Madrid und wir kämpfen bis zum Ende. Wir sind in einem weiteren Finale und wir werden es gewinnen», sagte der Innenverteidiger nach dem 4:4 (3:4, 1:1) im Halbfinal-Rückspiel gegen Real Sociedad San Sebastián. Er hatte in der Verlängerung per Kopfball den Treffer zum Ausgleich erzielt, der nach dem 1:0 im Hinspiel für den Einzug ins Finale der Copa del Rey reichte.

Der 32-Jährige aus Berlin war zuletzt bereits in der Champions League der Schütze eines entscheidenden Tores gewesen: Im Elfmeterschießen gegen Atlético Madrid verwandelte er im Achtelfinale als letzter Schütze für Real und brachte sein Team ins Viertelfinale.

Rüdiger kam für Pechvogel Alaba ins Spiel

Gegen San Sebastián war Rüdiger für den glücklosen David Alaba eingewechselt worden, der an zwei der vier Gäste-Treffer direkt beteiligt gewesen war. Das 2:1 war ein Eigentor Alabas (72. Minute), beim 1:3 fälschte er einen Schuss von Mikel Oyarzabal ins eigene Tor ab (80.). Jude Bellingham (82.) und Aurelien Tchouameni (86.) hielten Real dennoch auf Final-Kurs, Oyarzabal erzwang mit dem 4:3 in der Nachspielzeit (90.+3) die Verlängerung. Schließlich traf dann Rüdiger in der 115. Minute zum umjubelten Ausgleich.

Gegner im Endspiel des Königspokals ist der Sieger der Partie zwischen Atlético Madrid und dem FC Barcelona. Beide Clubs stehen sich am Mittwochabend (21.30 Uhr/DAZN) gegenüber. Das Hinspiel war 4:4 ausgegangen.