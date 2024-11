Real Madrid verkürzt Rückstand auf den FC Barcelona

Leganés (dpa) – Real Madrid kommt in der spanischen Primera División dem Erzrivale FC Barcelona an der Tabellenspitze näher. Die Königlichen gewannen mit Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Startelf am Sonntagabend beim Nachbarn CD Leganés mit 3:0 (1:0) und verkürzten den Rückstand auf Barça auf vier Punkte. Real hat zudem ein Spiel weniger absolviert, Barcelona war am Samstag bei Celta Vigo nicht über ein 2:2 hinausgekommen.

Der französische Starspieler Kylian Mbappé traf in der 43. Minute nach Vorarbeit von Vinícius Júnior zur Führung für Real. Vorausgegangen war ein Fehler von Adrià Altimira, der am eigenen Strafraum beim Dribbling den Ball verlor. In der zweiten Halbzeit entschied Federico Valverde (66.) die Partie mit einem Freistoß, ehe auch noch der frühere Bundesliga-Profi Jude Bellingham (85.) per Kopf erfolgreich war.