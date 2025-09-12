Antonio Rüdiger ist verletzt. Wie lange er pausieren muss, gibt Real Madrid nicht bekannt.

Madrid (dpa) – Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger ist verletzt. Bei dem 32 Jahre alten Verteidiger, der zuletzt in den Länderspielen in der Slowakei (0:2) und gegen Nordirland (3:1) zum Einsatz gekommen war, wurde eine Verletzung des vorderen linken Oberschenkelmuskels diagnostiziert.

Real teilte ansonsten nur noch mit, dass der weitere Verlauf abzuwarten sei. Die Madrilenen starteten mit drei Siegen unter dem neuen Trainer Xabi Alonso in die Meisterschaft und spielen an diesem Samstag in San Sebastián gegen Real Sociedad.