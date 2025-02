Razzien wegen Telefonbetrugs in mehreren Bundesländern

Karlsruhe (dpa) – In mehreren Bundesländern hat es Durchsuchungen wegen internationalen Telefonbetrugs gegeben. Dabei seien Ermittler in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, Hessen und Berlin im Einsatz gewesen, sagte der Oberstaatsanwalt und Sprecher des Cybercrime-Zentrums in Karlsruhe, Mirko Heim.

Um welche Art von Telefonbetrug es geht, wollte Heim zunächst nicht sagen. An welchen Orten genau die Durchsuchungen stattfanden, wurde ebenfalls nicht mitgeteilt. Lediglich Durchsuchungen in Hagen in Nordrhein-Westfalen wurden bestätigt. Mehrere Behörden in den Bundesländern seien involviert. Weitere Details sollten am frühen Nachmittag folgen.