Staub im Flechtwerk kann nerven, dabei ist er unkompliziert entfernt. Bei anderen Materialien ist deutlich mehr Bedacht gefragt. Hier sind kurz und knapp Reinigungstipps für Holz, Stoff und mehr.

Fürth (dpa/tmn) – Möbel aus Rattan oder Flechtwerk reinigen? Das kann mühsam sein. Die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel (DGM) rät deshalb, Staub auf solchen Möbeln einfach mit einem Staubsauger samt Bürstenaufsatz zu Leibe zu rücken – behutsam, um das Material nicht zu beschädigen.

Wer mag, kann natürlich ein feuchtes Tuch verwenden. Das eignet sich auch gleich fürs Reinigen von Möbeln aus Massivholz oder Furnier – wenn es sich um ein lediglich leicht angefeuchtetes Baumwolltuch handelt. Mikrofasertücher können hier hingegen feine Kratzer hinterlassen.

Empfindliches Metall

Metallelemente wie Stuhl- und Tischbeine sollte man mit einem sehr weichen, leicht angefeuchteten Tuch reinigen. Sie sind laut DGM zwar oft durch spezielle Beschichtungen vor Rost geschützt, reagieren aber empfindlich auf zu viel Feuchtigkeit. Haben sie Flecken, kann man zur handwarmen Seifenlauge greifen. Dann sofort trocken nachpolieren, um Korrosion zu verhindern.

Kunststoffoberflächen sind genügsam. Für ihre Reinigung genügt meist ein feuchtes Baumwolltuch – wenn nötig mit einem Spritzer Spülmittel. Glas- und Spiegeloberflächen an Möbeln reinigt man am besten trocken mit einem weichen Tuch oder Fensterleder.

Schaum für den Polsterbezug

Fensterleder sind, leicht angefeuchtet, auch zum Abwischen von Textilbezügen auf Polstermöbeln und Stühlen geeignet. Bei stärkeren Verschmutzungen kann man eine Lösung aus Neutralseife und destilliertem Wasser verwenden – oder den Schaum eines Feinwaschmittels, raten die Fachleute.

Wichtig: Entfernen Sie Reinigungsmittel anschließend gründlich mit einem feuchten Baumwolltuch von den Bezügen. Es sollen schließlich keine Flecken entstehen und die Farben erhalten bleiben.

Krümel und Co. sollte man einmal im Monat mit einer Polsterdüse bei geringer Saugstärke entfernen – oder mit einer weichen Bürste in Strichrichtung.