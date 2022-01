Hüttentour in Colorados Winterwonderland

Breckenridge (dpa/tmn) – Schon enorm, was so ein Skilift leistet. In Minutenschnelle surrt er zum Gipfel. Wer indes durch dicken Schnee bergauf stapft, kommt in einer halben Stunde höchstens einen Kilometer weit. Sechs sind es insgesamt bis ganz hinauf zur „Sisters Cabin“.

Die „Sisters Cabin“ wurde 2018 gebaut und ist die jüngste im Verbund von Colorados rund 160 Berghütten und Outdoor-Jurten. So viele gibt es nirgendwo sonst in den USA. Für seine Skigebiete wie das nahe gelegene Breckenridge, Aspen oder Vail ist der Rocky-Mountain-Staat bekannt. Doch dank des weit verzweigten Netzwerks von gut ausgestatteten Schutzhütten und markierten Routen lässt sich Colorados hochalpine Winterwildnis auch jenseits präparierter Pisten gut erkunden.

Rauf auf den Berg – und wieder runter

Vorausgesetzt, man kann für solche Skitouren den inneren Schweinehund überwinden. Denn wer runterfahren will, muss auf breiten Tourenski erst einmal den Berg hoch. Die Wollmütze kratzt, rutscht über die Augen und ist sowieso zu warm. Der Trekkingrucksack wird auch immer schwerer.

Damit man bergauf nicht zurückrutscht, haften synthetische Steigfelle unter den Brettern, der Länge nach straff gespannt. Beim Vorwärtsschlurfen soll man die Beine nie ganz hochheben – viel zu anstrengend. Dabei die Stöcke gegenläufig mitschwingen. Links, rechts, links – es dauert eine Weile, bis sich der rechte Rhythmus findet. Was hat Joshua Flenniken noch gesagt? „Bloβ nicht immer nach unten gucken, dann wirst du schneller schlapp!“

Schon von Amts wegen muss der junge Mann das genau wissen. Als „Hüttenhausmeister“ hat der begeisterte Skiwanderer angefangen und ist bald zum Geschäftsführer der „Summit Huts Association“ aufgestiegen. Neben „Sisters“ verwaltet der gemeinnützige Verein vier weitere Berghäuschen. Alle liegen rund 3500 Meter hoch. Zwischen drei und zehn Kilometern lang sind die unterschiedlichen Zugangsrouten.

Lebensmittel müssen mit ins Gepäck

Im Gegensatz zu den Alpen werden die Schutzhütten in den Rocky Mountains zwar nicht permanent bewirtschaftet, aber betreut. Jede hat Betten, Holzöfen und ausgestattete Küchen. Lebensmittel muss man selber mitbringen. Manche Leute schleppten zu Weihnachten sogar ganze Truthähne hoch zur Hütte, so Josh.

Der Himmel ist stahlblau – typisch Colorado mit seinen 300 Sonnentagen pro Jahr. Silberweiß glitzert der Schnee auf den Tannenspitzen. Ein Eichhörnchen äugt argwöhnisch durch die Äste. Vom markierten Ausgangspunkt neben einem kleinen Parkplatz überquert der Trail auf einer Holzbrücke zuerst den French Creek. Leise, wie im Winterschlaf, murmelt der Bach unter einer dicken Eisdecke. Weiche Schneekissen ruhen auf den Uferfelsen.

Colorado war einmal Zentrum des Goldrauschs

Bald biegt der Weg in den dichten „White River“-Nationalwald und folgt jetzt schon vier Kilometer einer alten Forststraβe bis zu den hölzernen Skeletten der Sallie Barber Mine. Um 1880, so steht auf vergilbten Tafeln, buddelten hier hoffnungsvolle Goldgräber – und fanden Zink.

Historische Schutzhütten wie das „Section House“ am Boreas Pass, zehn Meilen östlich von Breckenridge stammen aus dem Wilden Westen. Vor hundert Jahren wohnten dort oben Bahnarbeiter und hielten Schmalspurgleise für den Minenverkehr schneefrei. Inzwischen kampieren Skiwanderer in dem alten Blockhaus.

Auch die Skihütten der „10th Mountain Division Hut Association“ haben Geschichte. Kriegsveteranen der US-Gebirgsjäger, die 1943 in Colorado trainierten und in den Dolomiten kämpften, gründeten den Verein in den 1980er-Jahren. Inspiriert von der Wander- und Skidurchquerung „Haute Route“ zwischen Chamonix und Zermatt, planten sie eine über mittelschwere Routen verbundene Hütten-Kette – für Querfeldein-Touren durch die unberührte Bergwelt von Aspen nach Vail.

Über den Verein lassen sich 14 vereinseigene und knapp zwei Dutzend weitere Winterhütten der Region reservieren, auch die „Summit Huts“ von Breckenridge. Allein 22 dieser Rasthäuschen erschließen 500 Kilometer Winterwanderwege.

Gute Planung ist das A und O

Diese Routen sind säuberlich markiert, aber sie sind hochalpin, abgelegen und „kein Spaziergang im Park“, sagt Scott Mahoney von den „Colorado Adventure Guides“. Wer von Hütte zur Hütte trekken wolle, müsse sein Abenteuer sorgfältig planen. Fehleinschätzungen von Topografie, Navigation und Wetter, Schneelage, Lawinenrisiko oder der eigenen Kondition können schnell fatale Folgen haben.

„Wir haben in Colorado den gefährlichsten Schnee“, warnt Scott. Das hänge zusammen mit der oft instabilen Struktur der Schneedecke, mit niedriger Luftfeuchtigkeit und hoher Sonneneinstrahlung. Im Notfall reiche es nicht, Schaufel, Sonde und elektronisches Lawinensuchgerät nur dabeizuhaben. „Du musst genau wissen, wie man das benutzt.“ Darum rät der Guide besonders Neulingen, unbedingt einen erfahrenen Bergführer anzuheuern.

Die Route zur „Sisters Cabin“ und wieder runter ist bei normalen Bedingungen unproblematisch. Zweistöckig mit mächtigem Doppelgiebel, Veranda, Sauna, Solaranlage und Indoor-Komposttoiletten ist die 14-Personen-Herberge viel mehr rustikale Villa als schlichte Hütte. Vorbildlich haben sich die Vorbewohner an die „Hut(e)tiquette“ gehalten. Ein Topf mit frischem Schmelzwasser steht randvoll auf dem Herd. Neben dem Kaminofen liegt Kleinholz bereit.

Bald wärmt ein prasselndes Feuer die kalten Füβe. Das Panoramafenster rahmt eine Bilderbuchbergwelt, frei und unzivilisiert. Nirgends ist Häuserlicht zu sehen. Nur die ersten Sterne flimmern. Draußen braust der Wind um die Hütte. Die Welt macht Pause. Jeden einzelnen Schnaufer war die Skitour wert. Skilifte? Überbewertet!

Informationen:

Colorado Tourism Office, c/o Get It Across Marketing, Neumarkt 33, 50667 Köln (Tel.: 0221/47 67 12 0, E-Mail: colorado@getitacross.de), Internet: www.colorado.com.

