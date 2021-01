Australier adoptieren Backpacker in Not

Corona hat die Pläne vieler Rucksacktouristen in Australien auf den Kopf gestellt. Gelegenheitsjobs im Lockdown? Fehlanzeige. Damit sie in unsicheren Zeiten gut unterkommen, gründete ein Paar die Plattform „Adopt a Backpacker“. Nun will die Initiative global durchstarten.

Sydney (dpa). Nach einigen Monaten auf Reisen quer durch Australien

wollte Nicole Pern aus Unna bei Dortmund sich an der Westküste

eigentlich Arbeit suchen. Die 20-Jährige war mit einem

Working-Holiday-Visum in „Down Under“ – aber dann kam Corona, und mit

dem Virus der Lockdown.

„Das hat mich komplett aus dem Nichts getroffen“, sagt Pern. Eine

Weile zog sie mit ihrem Freund noch von Campingplatz zu Campingplatz,

bis auch die schließen müssen. Dann entdeckte sie auf Facebook

zufällig eine Seite namens „Adopt a Backpacker“ (Adoptiere einen

Rucksacktouristen) – und kam die nächsten zwei Monate mietfrei bei

einem Australier nahe Mandurah unter. „Das war eine so wundervolle

Zeit“, schwärmt Nicole.

Wie ihr ging es vielen jungen Menschen, die mit einem

Ferien-Arbeits-Visum einen längeren Aufenthalt in Australien geplant

hatten. Plötzlich standen sie ohne Geld und Gelegenheitsjobs da. Als

eine gute Freundin wegen dieser Situation unvermittelt aus Australien

abreisen musste „und all ihre Träume direkt vor unseren Augen

zerplatzten“, kam der Holländerin Nikki de Weerd (25) und dem

Philippiner Miguel Fuentes (35) eine Idee.

Idee aus der Not geboren

Um Backpackern aus aller Welt zu helfen, die Krise möglichst

kostensparend und sicher zu überstehen, gründeten sie Ende März 2020

die erste „Adopt A Backpacker“-Facebookseite. Nach dem Start in

Westaustralien verbreitete sich die Initiative wie ein Lauffeuer:

Schon nach einer Woche gab es in jedem australischen Bundesstaat eine

eigene Gruppe, wenige Monate später auch in Neuseeland und Kanada,

mittlerweile sogar in Frankreich und Großbritannien. „Unser Netzwerk

hat mittlerweile 35.000 Mitglieder weltweit“, erzählt Nikki.

Gestrandete Backpacker und Menschen mit genügend Wohnraum können hier

direkt in Kontakt treten – und das tun sie. „Wir schätzen, dass wir

seither 10.000 bis 15.000 Menschen helfen konnten“, sagt Miguel. „Wir

denken, dass etwa 15 Prozent von denen, die die Plattform bisher

genutzt haben, aus Deutschland stammen – und ehrlich gesagt bekommen

deutsche Backpacker immer extrem gute Bewertungen von den

Gastgebern.“

Kostenfreie Unterkunft gegen Hilfe im Haushalt

Was „Adopt a Backpacker“ von anderen Plattformen und Couchsurfern

unterscheidet: Rucksacktouristen werden ermutigt, als Gegenleistung

für die kostenfreie Unterkunft den Gastgebern zu helfen – etwa im

Haushalt, bei der Gartenarbeit oder beim Babysitten.

Das australische Ehepaar Beth und Denis etwa hat gleich fünf Reisende

aufgenommen und zeigt sich auf Instagram begeistert von seinen

„großartigen Adoptivkindern“ Arthur, Leah, Harvey, Cameron und

Jannik: „Was für enthusiastische und respektvolle junge Leute, die

unser unordentliches Anwesen in einen wunderschönen Garten verwandelt

haben.“ Ein Pärchen aus Italien dankt seinem Gastgeber Andy, der „ein

Vater, ein Bruder und ein Freund“ geworden sei und den beiden die

Tierwelt, tolle Strände und traumhafte Berge gezeigt habe. „Besser

hätten wir es in dieser wirklich schwierigen Situation so weit weg

von zu Hause nicht treffen können.“

Auch Paulina Täschlein aus Polsingen in der Nähe von Nürnberg hat

dank der Plattform die Gastfreundschaft der Australier erleben

dürfen. Sie war nicht einmal zwei Monate dort, als die Pandemie

ausbrach. „Adopt a Backpacker“ entdeckte die 21-Jährige in der

unsicheren Zeit zufällig im Internet – und inserierte zusammen mit

ihrer Freundin Jenny. „Schon nach kurzer Zeit kamen sehr viele

Angebote von Familien, die uns aufnehmen wollten. Wir waren

überwältigt“, sagt die 21-Jährige.

Schließlich zogen die beiden für zwei Monate zu Jeremy im

Weinanbaugebiet Swan Valley nordöstlich von Perth. „Er wohnte alleine

in seinem neuen großen Haus und hatte zwei Zimmer mit Bad frei – und

dachte, da könnte er doch Backpacker während Corona miteinziehen

lassen.“ Das sei eine „wundervolle Zeit“ gewesen: „Wir waren

rundumsorgt, und er wurde zu unserem australischen Dad, mit dem wir

zusammen gekocht und Ausflüge gemacht haben.“

Am echten Leben der „Ozzies“ teilhaben

Zurück bekommen die meisten Backpacker von ihren Gastgebern einen

Einblick in die Kultur des Landes und die Erfahrung, am echten Leben

der „Ozzies“ teilzuhaben. Der Austausch stärke die Arbeitsmoral der

Backpacker und vermittele ihnen die richtigen Werte für ihre

künftigen Reisen, sagen Nikki und Miguel. Die beiden haben selbst

auch bereits zwei Mal junge Reisende in Not „adoptiert“. Ziel ihrer

Plattform sei es letztlich, „das Reisen so unterhaltsam, sicher und

erschwinglich wie möglich zu gestalten“.

Derzeit arbeitet das Paar zusammen mit einem Team an einer

nutzerfreundlichen Webseite, die Backpackern rund um die Erde auch

nach Corona bei ihren Reisen und Abenteuern helfen soll, gut

unterzukommen. Das könne letztlich die ganze Art ändern, wie junge

Rucksacktouristen um die Welt ziehen, sind Nikki und Miguel

überzeugt: „So bekommen sie eine Chance, von einer netten Familie in

sicherer Umgebung „adoptiert“ zu werden. Aber es gibt ihnen auch

Möglichkeit, sich stärker in die lokale Kultur zu integrieren und

dabei Geld für die Unterbringung zu sparen.“

© dpa-infocom, dpa:210120-99-96672/4