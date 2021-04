EU-Kommissar

Zertifikat für einfacheres Reisen soll Ende Juni kommen

In Zeiten der Pandemie warten viele Menschen sehnsüchtig auf den Sommerurlaub. Doch ist es mit der Freizügigkeit in Europa wegen Grenzkontrollen und Quarantäne derzeit nicht weit her. Mit einem „grünen Zertifikat“ könnte es bald einfacher werden.