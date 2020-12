Wo Urlauber sich abkühlen können

Archivierter Artikel vom 11.08.2020, 16:35 Uhr

Ins Meer springen und sich abkühlen: Das klappt je nach Urlaubsziel unterschiedlich gut. An den deutschen Küsten ist es nicht schwer – in der Türkei dagegen schon schwieriger.

Hamburg (dpa/tmn). Die Hitze drückt auf Deutschland. Wem an den überfüllten Badeseen zu wenig Urlaubsstimmung aufkommt, der fährt zur Abkühlung ans Meer – wobei es auch dort voll werden kann.

An der Ostsee liegen die Wassertemperaturen derzeit zwischen angenehmen 20 und 23 Grad, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Wer es noch kühler braucht, findet an der Nordsee frische 19 bis 21 Grad. Der Bodensee kommt demnach aktuell auf 23 Grad.

Der Atlantik an der Algarveküste in Portugal verspricht ebenfalls hinreichend Abkühlung bei 23 Grad Wassertemperatur. Den gleichen Wert gibt der DWD für die Kanaren an. Madeira kommt auf 24 Grad.

Im Mittelmeer gibt es je nach Land und Region leichte Unterschiede. Die Adria liegt zwischen 24 und 26 Grad, die Ägäis kommt auf 24 bis 27 Grad. Mallorca erreicht 27 Grad. Tendenziell wird es in Richtung Osten noch wärmer: In Antalya hat das Wasser 29 Grad.

Wassertemperaturen in Europa: Biskaya 19-23 Algarve-Küste 23 Azoren 24 Kanarische Inseln 23 Französische Mittelmeerküste 23-25 Östliches Mittelmeer 26-30 Westliches Mittelmeer 23-28 Adria 24-26 Schwarzes Meer 25-28 Madeira 24 Ägäis 24-27 Zypern 28 Antalya 29 Korfu 26 Tunis 26 Mallorca 27 Valencia 27 Biarritz 23 Rimini 26 Las Palmas 23 Oslo 17

Wassertemperaturen in Deutschland: Ostseeküste 20-23 Nordseeküste 19-21 Helgoland 20 List/Sylt 21 Norderney 21 Fehmarn 21 Rügen 22 Usedom 23 Bodensee 23

© dpa-infocom, dpa:200811-99-128766/2