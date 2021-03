Tui: Preise für Mallorca bleiben bisher moderat

Die Auswahl an sicheren Reiseländern ist nicht gerade groß. Kein Wunder also, dass es jetzt viele Urlauber nach Mallorca zieht, wo die Coronazahlen gerade niedrig sind. Eine Auswirkung auf die Preise hat das bisher nicht.

Hannover/Palma (dpa) – Der größte Reiseanbieter Tui meldet kurz vor dem Start der vorgezogenen Ostersaison auf Mallorca anhaltend starke Buchungen. „Es gibt weiterhin eine deutliche Nachfrage für die neuaufgelegten Reisen“, hieß es aus dem Unternehmen.

„Der positive Trend vom Wochenende setzt sich fort.“ Tui hatte erklärt, man habe bisher etwa doppelt so viele Mallorca-Buchungen in den Systemen wie vor den Osterferien im Jahr 2019, also dem Vergleichszeitraum vor der Corona-Krise.

Kaum Abweichungen von Standardpreisen

Bei den Preisen sieht Tui derzeit trotz der hohen Nachfrage „keine besonderen Ausschläge nach oben“ – bezogen auf die vorhandenen Kapazitäten sei man bei entsprechender Auslastung oft noch im Bereich von „Standardpreisen“. Auf einigen Flug- und Reiseportalen im Netz waren in den vergangenen Tagen teils hohe Zuwächse zu sehen.

Der Konzern zog seinen Saisonstart auf Mallorca vor und weitete das Angebot aus. Die ersten Maschinen sollen am Sonntag (21. März) von Hannover, Düsseldorf, Frankfurt und Stuttgart aus starten. Zum 26. März soll auch München als Abflughafen hinzukommen.

Rund zwei Drittel der Mallorca-Kunden entschieden sich im Moment für eine Pauschalreise, kombiniert aus Flügen mit der eigenen Gesellschaft Tuifly und Übernachtungen in den konzerneigenen Hotels. Ziel sei es, auch mit Hilfe der Hygienemaßnahmen sicherzustellen, „dass Reisen keine Pandemietreiber sind und bei der Rückkehr nach Deutschland nicht von höheren Inzidenzen auszugehen ist“.

Ballermann auf Malle füllt sich langsam wieder mit Deutschen

Trotz der eindringlichen Warnung der Bundesregierung

vor Reisen auch nach Mallorca sind wieder deutlich mehr Touristen aus

Deutschland an der Playa de Palma anzutreffen. „Am Wochenende ist es

am Ballermann schon ziemlich voll. Ich hatte diese Tage ein paar

deutsche Touristen in Badehosen bei mir in der Bar, die Sangria

tranken“, erzählt Beatrice Ciccardini, die Wirtin der Bar „Zur

Krone“.

Nun sind auch die Parkplätze an der Playa de Palma wieder rar. „Sonst

war die Suche nach einem freien Platz an der Playa de Palma kein

Problem, mittlerweile steht aber alles mit den Mietwagen der Urlauber

voll“, sagt Ciccardini. Auch seien wieder mehr Menschen mit dem

typischen Touristen-Accessoire unterwegs: den über das Pflaster

klackernden Rollkoffern.

Hotel-Auslastung liegt bei 10 bis 15 Prozent

Genaue Zahlen, wie viele Urlauber aus Deutschland und anderswo

derzeit auf Mallorca und den anderen Baleareninseln sind, hat das

örtliche Tourismusministerium nicht. Der Hotelierverband FEHM nennt

eine Auslastung der 49 geöffneten Hotels von 10 bis 15 Prozent.

Insgesamt gibt es auf Mallorca rund 1000 Hotels mit etwa 200.000

Betten.

Die Corona-Lage ist derzeit auf den Balearen relativ entspannt. Die

Sieben-Tage-Inzidenz lag nach Angaben vom Mittwochabend bei 18,97.

Ein aus deutscher Sicht traumhafter Wert. Allerdings gingen die

Coronazahlen am Mittwoch erstmals seit langem nicht mehr zurück.

