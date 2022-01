Thailand-Urlaub ohne Quarantäne in weiteren Regionen möglich

Thailand erlaubt seit kurzem wieder die quarantänefreie Einreise in weitere Urlaubsregionen. Für welche Orte gelten die nun gelockerten Einreiseregeln – und für wen?

Frankfurt (dpa/tmn) – Wer nach Thailand reisen will, musste sich zuletzt pandemiebedingt auf eine mindestens siebentägige Quarantäne einstellen – es sei denn, der Zielort war die Inselregion Phuket. Nun ist diese Regelung um weitere beliebte Reiseziele erweitert worden.

Wie das Thailändische Fremdenverkehrsamt in einer offiziellen Mitteilung jetzt bekannt gab, sind ab sofort auch die Regionen Krabi, Phang-Nga (Khao Lak) und Surat Thani (Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao) im Rahmen des sogenannten Sandbox-Programms bereisbar.

Das Programm erlaubt es vollständig Geimpften und Genesenen, sich nach der Anreise in einem festgelegten Zeitraum von sieben Nächten in den ausgewiesenen Regionen frei zu bewegen. Im Anschluss an diese Zeit darf dann das gesamte Königreich Thailand bereist werden. Die einzige Voraussetzung dafür sind zwei negative PCR-Tests – der erste bei der Einreise, der zweite einige Tage später.

Für Ungeimpfte ist eine Teilnahme am Sandbox-Programm nicht möglich. Für sie bleibt als Alternative das sogenannte Quarantine-Programm, das eine Quarantäne von zehn Nächten vorsieht, die durchgehend im Hotel verbracht werden muss. Grundsätzlich benötigen Einreisenden außerdem den „Thailand Pass“, der vor der Anreise zu beantragen ist. Weitere wichtige Informationen, auch für die Reiserückkehr nach Deutschland, enthält das Einreise-FAQ des Fremdenverkehrsamtes.

© dpa-infocom, dpa:220112-99-685190/2