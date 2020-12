Archivierter Artikel vom 02.07.2020, 15:25 Uhr

Strandticker in Lübecker Bucht zeigt volle Strände

Massenandrang an dem einen Strandabschnitt, leere Strandkörbe am anderen – mithilfe einer Ampel im Internet können sich Ostseeurlauber vorab informieren, wo sie den Tag verbringen möchten. Am Starttag war die Entscheidung einfach.