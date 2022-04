Ribe

Neues aus der Reisewelt:

Schmausen wie Wicki oder auf Polarexpedition gehen

Das Freilichtmuseum in Ribe feiert die Wikinger, und in Monaco gilt es ohne zu frieren die Pole zu entdecken. Londonderry bringt Besuchern die Planeten nahe, in Stettin darf man wieder hoch hinaus.