„The Line“

Futuristische Megacity

Saudi-Arabien will autofreie Stadt am Roten Meer bauen

so soll eine neue Megacity heißen, die Saudi-Arabien am Roten Meer errichten will. Das Besondere: In der Stadt wird es keine Autos geben. Auch Künstliche Intelligenz soll für die Bürger eine wichtige Rolle spielen.