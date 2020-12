Neues aus der Reisewelt

Archivierter Artikel vom 04.03.2020, 14:45 Uhr

Schwimmbad aus Containern in der Zeche Zollverein

Essen (dpa/tmn) – Das Unesco-Weltkulturerbe Zeche Zollverein in Essen bietet im Sommer wieder Abkühlung: Auf dem Gelände der Kokerei können Besucher in ein Schwimmbecken steigen, das aus zwei Überseecontainern zusammengeschweißt wurde und 2001 im Rahmen eines Kunstprojekts entstanden ist. Der Eintritt zu dem Becken ist laut Tourismus NRW frei. Das Baden inmitten der Industriekulisse ist vom 28. Juni bis 16. August möglich. ( www.zollverein.de)

Rolling-Stones-Ausstellung kommt nach Groningen

Groningen – Sie sind eine der berühmtesten Rockbands der Welt: Den Rolling Stones widmet sich ab kommendem Herbst eine internationale Ausstellung in Groningen. Vom 3. Oktober 2020 bis 17. Januar 2021 bekommen Besucher im Groninger Museum unter anderem Instrumente, Kostüme und einen Nachbau des Studios der Band zu sehen. Insgesamt werden 400 Objekte zu sehen sein. Darauf macht das Niederländische Büro für Tourismus aufmerksam. ( www.groningermuseum.nl)

Auf Hölderlins Spuren entlang des Neckars

Tübingen – Die Lebensstationen von Friedrich Hölderlin (1770-1843) lassen sich auf einer literarischen Reise entlang des Neckars erleben. Zum 250. Geburtstag des deutschen Lyrikers gibt es neue Museen, Lesungen und thematische Stadtführungen, wie das Tourismus Marketing Baden-Württemberg erklärt. So hat im Tübinger Hölderlinturm ein neues Museum geöffnet. Und am 20. März empfängt das neue Hölderlinhaus in Lauffen am Neckar, dem Geburtsort des Dichters, seine erste Besucher. Infos zu weiteren Veranstaltungen gibt es online unter www.hoelderlin2020.de.