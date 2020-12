Lebhafter Betrieb: Drohen Staus auf den Autobahnen?

Archivierter Artikel vom 10.06.2020, 11:05 Uhr

Die Pfingstferien enden in einigen Bundesländern und in manchen lässt sich durch den Feiertag Fronleichnam ein langes Wochenende realisieren. Sorgt das für Staus auf Autobahnen?

Berlin/München (dpa/tmn) – Viel Betrieb – damit müssen Sie mancherorts rechnen, wenn Sie am kommenden Wochenende (12. bis 14. Juni) auf die Autobahn wollen. Allerdings kann es laut Auto Club Europa und ADAC schon ab Wochenmitte lebhafter werden.

In manchen Bundesländern wie etwa Hessen, Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz ist Fronleichnam am Donnerstag (11.Juni) ein gesetzlicher Feiertag. Wer sich dort einen Brückentag am Freitag nimmt, startet zuweilen bereits am Mittwochnachmittag ins verlängerte Wochenende. Das gilt auch für Baden-Württemberg und Bayern, wo zudem die Pfingstferien enden.

Diese Urlaubsheimkehrer füllen vor allem die Rückreiserouten aus dem Norden, so der ACE. Der ADAC erwartet den Höhepunkt in der zweiten Wochenhälfte, vor allem am Samstag (13. Juni) und nennt Stauschwerpunkte im Süden Deutschlands und auf den Routen in Richtung Norden. Am Sonntag fahren dann viele Kurzurlauber zurück, was vor allem süddeutsche Fernstraßen und die Autobahnen der Ballungsräume füllt.

Zwar sieht der ADAC das Verkehrsgeschehen als „zeitweise lebhaft“ vorher und beide Clubs nennen Strecken mit Staugefahr, doch mit Ausnahme von baustellenbedingten Engpässen oder durch Unfälle verursachte Störungen befürchtet der ACE zumindest keine „langen Staus“ und erwartet ein insgesamt geringes Verkehrsaufkommen

Neben den Fernstraßen in Richtung Nord- und Ostsee rechnet der ADAC auf den folgenden Strecken in jeweils beiden Richtungen mit Staugefahr: