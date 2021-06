Hitzewelle in Griechenland und Zypern vor neuem Höhepunkt

Athen/Nikosia (dpa) – Die seit zehn Tagen andauernde Hitzewelle in

Griechenland könnte am Donnerstag (1. Juli) einen neuen Höhepunkt mit

Temperaturen bis zu 44 Grad erreichen. Vielerorts zeigten in den

vergangenen Tagen die Thermometer bereits Werte um die 40 Grad an.



Betroffen sind vor allem Regionen der Halbinsel Peloponnes im Süden

des Landes, wie das griechische Wetteramt am Mittwoch mitteilte. Eine

Hitzewelle sucht auch die Mittelmeerinsel Zypern heim. Auch dort

lagen die Temperaturen nach Angaben des Wetteramts seit Tagen um die

40 Grad.

Auch nachts herrschen hohe Temperaturen um die 30 Grad. Dies sei sehr

gefährlich, weil der Körper sich nicht von der Hitze des Tages

erholen könne, wurden Ärzte wiederholt in griechischen Medien

zitiert. Mediziner und Meteorologen warnten vor unnötiger Bewegung

und Arbeit im Freien. Dies gelte besonders für ältere Menschen und

Kinder. Zudem sollen die Menschen weite und helle Baumwollkleidung

tragen, viel Wasser trinken und keinen Alkohol oder zuckerhaltige

Getränke.

